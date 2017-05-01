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«Автомобилист» подписал контракты с семью молодыми игроками, Гросс — в их числе

1 мая 2017, понедельник. 15:02. Хоккей

«Автомобилист» заключил трёхсторонние контракты с семью молодыми игроками.

Вратарь Владислав Гросс в прошедшем сезоне провёл в МХЛ 34 матча, в том числе 3 — в плей-офф, отразил 794 броска, один матч сыграл на ноль. Защитник Даниил Валитов 2000 года рождения в прошедшем сезоне стал самым молодым игроком «Авто», он отыграл 32 матча, набрал 4 (0+4) очка.

Также состав  команды пополнили пятеро новичков 2000 года рождения, ранее выступавшие в Первенстве России за «Спартаковец» и в ЮХЛ за «Автомобилист». Нападающий Максим Седов в прошлом сезоне набрал 58 (27+31) очков, нападающий Кирилл Тютяев — 59 (17+42) очков, нападающий Сергей Сибиряков — 33 (15+18) очка, нападающий Илья Житников — 50 (21+29) очков, защитник Владислав Леонтьев — 17 (6+11) очков. Леонтьев — воспитанник саратовского «Кристалла» и магнитогорского «Металлурга», все остальные новички — екатеринбуржцы и начинали в «Юности» и «Спартаковце».

Источник: Официальный сайт ХК "Автомобилист" Сообщить об ошибке
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