ХК «Сочи» покинут Игнатушкин и Мамашев, вопрос по Андрею Костицыну не решён

Генеральный директор ХК «Сочи» Сергей Воропаев заявил, что клуб покидают Игорь Игнатушкин и Ренат Мамашев, а также рассказал, что краснодарская команда заключит контракт с Шоном Коллинзом из «Куньлуня».

«Игнатушкина точно в команде не будет, Мамашева тоже. По Андрею Костицыну вопрос не решён. Шон Коллинз перейдёт из «Куньлуня» в «Сочи». Также в команде появятся Бортников и Лапенков. Сложно пока сказать, кто заменит Петерссона и Фантенберга. В защите иностранцев не будет, выбора, честно говоря, нет.

Сотрудничество с «Динамо» СПб завершено, пока не понятно, с кем в дальнейшем будем сотрудничать. Сейчас разговариваем с командой из Пензы (ХК «Дизель»), скорее всего, с ними», — сказал Воропаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.