ЦСКА продлил контракты с Кузьменко, Светлаковым, переподписал контракт с Плэттом

Хоккейный клуб ЦСКА продлил контракты с двумя нападающими – Андреем Кузьменко и Андреем Светлаковым. Срок действия соглашений обоих игроков рассчитан до 2020 года. Также хоккейный клуб ЦСКА переподписал контракт с нападающим Джеффом Плэтом. Срок нового соглашения остался неизменным – до конца сезона-2017/18.

21-летний Кузьменко в сезоне-2016/17 провёл 35 матчей за «армейский» клуб, в которых отметился 15 (6+9) очками. Также на счету игрока 32 (12+20) очка в 28 встречах за чеховскую «Звезду» в ВХЛ. В составе «Красной Армии» Кузьменко стал обладателем Кубка Харламова и был признан самым ценным игроком плей-офф МХЛ.

Светлаков в минувшем сезоне сыграл за ЦСКА в 37 матчах регулярного чемпионата и в 10 матчах плей-офф КХЛ, набрав в них 16 (4+12) и 3 (3+0) очка. Также он провёл 2 матча за «Звезду» в ВХЛ, набрав в них 2 (1+1) очка. Хоккеист в составе национальной сборной России продолжает подготовку к чемпионату мира.

В прошедшем регулярном чемпионате Плэтт провёл 18 матчей и набрал 7 (6+1) очков. На счету хоккеиста 10 игр в плей-офф и 4 (3+1) очка.