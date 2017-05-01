Защитник Пашнин возвращается в ЦСКА

Хоккейный клуб ЦСКА достиг договорённости с защитником Михаилом Пашниным. Срок соглашения составит три года.

27-летний Пашнин был выбран ЦСКА на первом драфте КХЛ под общим первым номером в 2009 году. За команду игрок провёл три сезона, в которых сыграл в 142 матчах и набрал 15 (6+9) очков при 178 минутах штрафа и показателе полезности «-13».

С сезона-2012/13 по сезон-2016/17 защитник выступал за «Локомотив», проведя 238 игр и набрав 27 (4+23) очков при 408 минутах штрафа и показателе полезности «+55».

В составе «Красной Армии» Пашнин стал обладателем Кубка Харламова в 2011 году.