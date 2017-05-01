«Монреаль» не подпишет Шипачёва, ему предложили более выгодный контракт в НХЛ

«Монреаль Канадиенс», который, по информации в канадских СМИ, хотел подписать контракт с нападающим Вадимом Шипачёвым, отказался от этого варианта. Как сообщает Sportsnet, другой клуб НХЛ предложил россиянину более выгодный контракт.

В прошедшем сезоне 30-летний нападающий сыграл за СКА 50 матчей в регулярном чемпионате, набрав 76 (26+50) очков, а также 17 игр в плей-офф, отметившись 19 (4+15) результативными баллами.

Контракт Шипачёва со СКА истёк 30 апреля. Член совета директоров клуба Александр Медведев ранее сообщил, что переговоры по новому контракту с Шипачёвым состоятся после чемпионата мира.