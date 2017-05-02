Будкин и Платонов продлили контракты с «Металлургом»

Магнитогорский «Металлург» объявил о продлении контрактов с защитником Александром Будкиным и нападающим Денисом Платоновым. Контракт Платонова рассчитан на один сезон, Будкина — на два.

В сезоне-2016/17 Будкин провёл за уральскую команду 25 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и очков не заработал, показатель полезности составил «-5». В плей-офф на счету игрока 5 матчей без набранных очков и показатель полезности «+1».

Платонов в 51 матче «регулярки» набрал 10 (4+6) очков при показателе полезности «-1». В плей-офф на счету игрока 5 (2+3) очков в 18 матчах при показателе полезности «+3».

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