Белов, Новотны, Пестунов и Рой покинули «Трактор»

Четыре хоккеиста покинули «Трактор». Об этом сообщает официальный сайт челябинского клуба Континентальной хоккейной лиги. Речь идёт о защитнике Николае Белове, нападающих Дереке Рое, Иржи Новотны и Дмитрии Пестунове.

Белов в сезоне-2016/17 провёл 62 матча и набрал 16 (8+8) очков при показателе полезности «-1». На счету Роя 40 матчей и 12 (6+6) очков при показателе полезности «+1». Новотны провёл 27 матчей и набрал в них 8 (4+4) очков при показателе полезности «-1». Пестунов набрал 27 (12+15) очков в 66 матчах при нулевом показателе полезности.

Челябинская команда заняла четвёртое место по итогам регулярного чемпионата КХЛ и уступила в первом раунде плей-офф.