ЦСКА объявил об обмене Кугрышева и Кошелева в «Авангард» на Бурдасова

Нападающий Антон Бурдасов ближайшие два года проведёт в ЦСКА, а форварды Дмитрий Кугрышев и Семён Кошелев перешли в «Авангард». О сделке «Чемпионату» сообщили в пресс-службе «армейского» клуба.

Кошелев провёл в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2016/17 27 матчей и набрал в них 15 (4+11) очков при показателе полезности «0». В плей-офф на его счету 1 матч и ноль очков.

На счету Кугрышева 25 (12+13) очков в 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «+12», в плей-офф он провёл 2 матча и набрал в них 1 (0+1) очко при показателе полезности «0».

Бурдасов провёл 35 матчей в «регулярке» и набрал в них 25 (17+8) очков при показателе полезности «+12». В плей-офф на его счету 6 (4+2) очков в 11 матчах при показателе полезности «+2».

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