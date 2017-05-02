«Северсталь» подтвердила продление контракта с вратарём Магариловым

Хоккейный клуб «Северсталь» подписал контракт с вратарём Сергеем Магариловым. Об этом сообщает официальный сайт череповецкой команды Континентальной хоккейной лиги. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на один сезон.

Магарилов играл за череповецкий клуб в сезонах 2014-2015 и 2015-2016 годов. За команду он провёл 32 встречи в Континентальной хоккейной лиге, в которых одержал семь побед, отразив при этом 88,5% бросков. В среднем Магарилов пропускал по 3,02 шайбы за матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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