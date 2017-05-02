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ЦСКА надеется на долгосрочное сотрудничество с Кириллом Капризовым

2 мая 2017, вторник. 14:59. Хоккей

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о переходе форварда Кирилла Капризова из «Салавата Юлаева» в ЦСКА.

«По Кириллу мы вчера после объявления о переходе говорили с его отцом. Его папа понимает, что игроку надо развиваться. Мы попытались найти общие точки соприкосновения, потому что Кирилл должен ещё немного поиграть в России, и договорились, что в ближайшее время мы встретимся и поговорим по сроку контракта конкретнее, то есть о возможном продлении. У Капризова ещё год контракта. Мы надеемся на долгосрочное сотрудничество», — сказал Есмантович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В сезоне-2016/17 20-летний Капризов провёл 49 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал в них 42 (20+22) очка при показателе полезности «+9». В плей-офф на счету игрока три гола в пяти матчах при показателе полезности «-1».

Полное интервью с Игорем Есмантовичем читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК ЦСКА Игорь Есмантович Кирилл Капризов
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