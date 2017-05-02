«Амур» официально объявил о подписании контракта с Квапилом

Нападающий Марек Квапил стал игроком «Амура». Об этом информирует официальный сайт хабаровского клуба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение между игроком и хабаровской командой Континентальной хоккейной лиги является односторонним и рассчитано на один год.

Новичок хабаровской команды Континентальной хоккейной лиги является двукратным обладателем Кубка Гагарина, чемпионом мира. В КХЛ хоккеист в последний раз выступал в сезоне-2015/16 за «Медвешчак» и «Нефтехимик». На счету игрока 37 (11+26) очков в 58 матчах.