«Амур» официально объявил о подписании контракта с Квапилом

Нападающий Марек Квапил стал игроком «Амура». Об этом информирует официальный сайт хабаровского клуба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение между игроком и хабаровской командой Континентальной хоккейной лиги является односторонним и рассчитано на один год.
Новичок хабаровской команды Континентальной хоккейной лиги является двукратным обладателем Кубка Гагарина, чемпионом мира. В КХЛ хоккеист в последний раз выступал в сезоне-2015/16 за «Медвешчак» и «Нефтехимик». На счету игрока 37 (11+26) очков в 58 матчах.
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