Сочетания звеньев сборной России перед отъездом на ЧМ-2017

Сборная России по хоккею перед отъездом на чемпионат мира 2017 года проводит тренировку в Новогорске. Сочетания звеньев выглядят следующим образом:
Вратари: Игорь Шестёркин, Андрей Василевский, Илья Сорокин.
«Зелёные»: Антипин — Белов, Панарин — Шипачёв — Дадонов.
«Красные»: Миронов — Проворов, Гусев — Наместников — Кучеров.
«Белые»: Гавриков — Киселевич, Мозякин — Ткачёв — Плотников.
«Синие»: Науменков — Зуб, Телегин — Андронов — Ничушкин.
«Серые»: Береглазов, Любимов — Светлаков — Барабанов, Капризов.
ЧМ-2017. Сборная России. Лимит на НХЛ и мессия Кучеров
Осмысленный лимит на легионеров из НХЛ, ветеран-снайпер Мозякин и мессия Кучеров — в представлении сборной России на ЧМ-2017.