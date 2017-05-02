Сочетания звеньев сборной России перед отъездом на ЧМ-2017

Сборная России по хоккею перед отъездом на чемпионат мира 2017 года проводит тренировку в Новогорске. Сочетания звеньев выглядят следующим образом:

Вратари: Игорь Шестёркин, Андрей Василевский, Илья Сорокин.

«Зелёные»: Антипин — Белов, Панарин — Шипачёв — Дадонов.

«Красные»: Миронов — Проворов, Гусев — Наместников — Кучеров.

«Белые»: Гавриков — Киселевич, Мозякин — Ткачёв — Плотников.

«Синие»: Науменков — Зуб, Телегин — Андронов — Ничушкин.

«Серые»: Береглазов, Любимов — Светлаков — Барабанов, Капризов.