Ткачёв: Мозякину можно просто отдать шайбу, и он забьёт, вот вся схема

Нападающий сборной России Владимир Ткачёв рассказал о подготовке к чемпионату мира по хоккею 2017 года. Мировое первенство пройдёт в Кёльне и Париже с 5 по 21 мая.

«Буду стараться не подвести своих партнёров, буду играть на максимуме своих возможностей. Всё зависит только от нас.

Не опасаюсь ехать на чемпионат мира без контракта, всё в порядке. Чемпионат мира — это чемпионат мира. Рассматриваем разные варианты, но сейчас об этом говорить нет смысла. Если ты уезжаешь в НХЛ, то поездка на мировое первенства без контракта может повлиять на твоё будущее. Но если рассматриваешь также варианты и в России, то, думаю, всё нормально. Скоро вы всё узнаете.

Не стал бы делать поспешные выводы из одной игры со шведами на Чешских играх о нашем взаимопонимании с Мозякиным, стараемся выполнять тренерскую установку, стараемся помогать друг другу. Думаю, через работу и желание играть и побеждать всё придёт. Мозякин особенный? Добиться можно всего, если у человека есть к этому желание. Сергей на самом деле уникальный игрок. Мозякину можно просто отдать шайбу, и он забьёт, вот вся схема», — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.