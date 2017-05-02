Сборная России поедет на ЧМ-2017 со своей службой безопасности

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг сообщил, что на чемпионате мира по хоккею 2017 года сборную России будет сопровождать собственная служба безопасности. Турнир пройдёт в Кёльне и Париже с 5 по 21 мая.

«Тяжёлая ситуация в плане безопасности в Европе? В штабе нашей сборной есть служба безопасности, она будет с нами. Что касается 9 мая, то у штаба сборной есть определённые задумки. Сейчас мы их не будем оглашать, но этот праздник обязательно отметим», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.