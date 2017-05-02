Миронов: после ЧМ поеду в лагерь новичков, сомнений ехать в «Колорадо» не было

Защитник сборной России Андрей Миронов рассказал о подготовке к чемпионату мира и продолжении карьеры в «Колорадо Эвеланш». Мировое первенство пройдёт в Кёльне и Париже с 5 по 21 мая.

«Не буду рассказывать, что у нас за договорённость с «Динамо» была, расторг контракт, всё нормально. В лагерь новичков, конечно, еду. Как закончится этот сезон, сразу поеду, ни разу не был в Денвере. Буду город смотреть, обустраиваться. Скорей всего на всё лето поеду. С Семёном Варламовым не знаком. Григоренко и Задорова знаю, с Тютиным лично не общались. Если бы не было волнения, было бы ещё хуже. Всегда присутствует волнение, это ещё больше заводит. Если ли сомнения? Смысл ехать в Америку, если есть волнения, надо выходить и доказывать. На выезде с «Колорадо» будет легче играть, всё-таки город на высокогорье находится. Помню, в Швейцарии тоже горы были, ко всему привыкаешь. На лыжах никогда не катался, травмоопасно.

Конечно, смотрел состав команд соперников на чемпионате мира. На что способна сборная России? Наша задача не оценивать, а выходить и выигрывать каждый матч и завоевать золото», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.