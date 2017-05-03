Пажо: «Оттава» не смогла сыграть в свой хоккей

Форвард «Оттавы Сенаторз» Жан-Габриель Пажо прокомментировал поражение от «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:4) в четвёртом матче серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли (2-1).

«Я бы не сказал, что нас полностью переиграли. Мы не смогли сыграть в свой хоккей. Мы имеем дело с хорошей, быстрой командой, которая является одной из лучших в лиге по игре в атаке. Нашему вратарю пришлось нас выручать.

Но мы играли не так, как надо. Каждый из нас недоволен своей игрой. Это хороший урок. Надо готовиться к следующему матчу», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.