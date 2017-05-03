Нападающий из АХЛ Блюгерс присоединится к сборной Латвии 4 мая

Нападающий системы «Питтсбург Пингвинз» Теодор Блюгерс присоединится к сборной Латвии 4 мая. Об этом информирует официальный сайт латвийской федерации хоккея. Сообщается, что федерация получила от клуба Национальной хоккейной лиги разрешение задействовать игрока на ЧМ-2017.

В сезоне-2016/17 хоккеист провёл на уровне Американской хоккейной лиги 59 матчей и набрал в них 32 очка.

Ранее латвийская национальная команда обнародовала расширенный состав на чемпионат мира, который пройдёт в Германии и Франции.

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