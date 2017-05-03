Эллис: Ринне здорово сражается, а игроки «Нэшвилла» сражаются за него

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Райан Эллис прокомментировал победу над «Сент-Луис Блюз» (2:1) в четвёртом матче серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли (3-1).

«В моменте с голом мне повезло с отскоком. Мы нанесли бросок, он был заблокирован, и все стали глазами искать шайбу. Я же находился немного в стороне и подобрал её. Все ребята проделали отличную работу. Они не только сражались за шайбу, но и создавали помехи вратарю и напряжённость у ворот. Мне просто повезло оказаться в нужном месте.

Моя игра на линии своих ворот? Наверное, делаю сейвы из-за того, что неправильно занимаю позицию. Нет, на самом деле Ринне здорово сражается, а мы сражаемся за него. Это командная работа. Остин Уотсон здорово заблокировал бросок, потом случился неприятный для нас рикошет, но мы сделали всё, что могли», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.