Сборная России по хоккею прилетела в Кёльн

Хоккеисты, тренерский и административный штаб сборной России по хоккею приземлились в аэропорту города Кёльн, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

В 18:00 по московскому времени сборная России проведёт первую тренировку в Кёльне. С 5 по 21 мая в Кёльне и Париже пройдёт чемпионат мира.

На чемпионате мира 2016 года российская национальная команда заняла второе место в группе и завоевала бронзовые медали турнира. ЧМ-2016 проходил в Москве и Санкт-Петербурге. Россияне за последние три сезона завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали ЧМ.

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