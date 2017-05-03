Бигл: травма Кросби — часть игры в плей-офф, команды здесь друг друга не любят

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Джей Бигл прокомментировал травму нападающего «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби после силового приёма защитника «Кэпиталз» Мэтта Нисканена в третьем матче серии второго раунда. Нападающий «пингвинов» получил сотрясение мозга и пропустит четвёртую встречу.



«Травма Кросби? Это часть плей-офф. Здесь обязана быть грубая игра. Нам нравится так играть. Им тоже нравится такой хоккей – жёсткие силовые приёмы, охота друга на друга. Тут две команды, которые друг друга не любят», — цитирует игрока Washington Post.