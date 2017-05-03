КХЛ: финансовые гарантии 16 клубов на сезон-2017/18 соответствуют регламенту

Документы только 16 клубов лиги в настоящий момент соответствуют регламенту лиги, у других 13 команд КХЛ запросила уточняющие документы.



«Все клубы, выступавшие в чемпионате КХЛ сезона-2016/17, предоставили финансовую информацию касательно сезона-2017/18. Документы 16 клубов о финансовых гарантиях на следующий сезон соответствуют требованиям регламента КХЛ. У 13 других клубов лига запросила уточняющие и разъясняющие документы, на основе которых на рассмотрение совета директоров КХЛ в мае 2017 года будет вынесен вопрос об их допуске к участию в чемпионате-2017/18», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе лиги.

«Реакция СМИ на сезон? Лига развивает чемпионат». Ответы президента КХЛ Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко подвёл предварительные итоги девятого сезона лиги.