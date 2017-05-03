Цуккарелло: «Рейнджерс» классно провели первый период, это задало тон игре

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Матс Цуккарелло поделился впечатлениями после победы в третьем матче серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли с «Оттава Сенаторз» (4:1, 1-2 в серии).



«Рейнджерс» классно провели первый период, очень серьёзно подойдя к началу матча. Я считаю, что это задало тон всей игре. При этом во втором и третьем периодах мы выглядели не столь уверенно и не показали своего уровня, но запаса стартового отрезка оказалось достаточно", — приводит слова Цуккарелло официальный сайт НХЛ.