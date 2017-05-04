Герсонский: то, что случилось в «Торпедо» — редкий случай, причины знает Скудра

Заслуженный тренер России Сергей Герсонский поделился мнением о трансферной работе нижегородского «Торпедо».



«Не вижу ничего удивительного сейчас в трансферной активности клубов. У кого есть средства – покупают хоккеистов, а у кого нет – продают. Если говорить о массовом расставании с игроками в «Торпедо», то, возможно, в чём-то эти хоккеисты разочаровали руководство и тренерский штаб. Либо меняется политика клуба, будет другой вектор развития. Не зря же многие команды КХЛ имеют свои фарм-клубы в ВХЛ. Это делается как раз для того, чтобы с минимальными затратами поменять игроков. Другое дело, готовы ли ребята из «Сарова» играть за основную команду? В любом случае, точные причины расставания с целой группой хоккеистов может назвать только Петерис Скудра. То, что случилось в Нижнем Новгороде – очень редкий случай», — цитирует Герсонского официальный сайт КХЛ.