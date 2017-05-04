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«Питтсбург» выиграл 13 серий из 16, в которых вёл со счётом 3-1

4 мая 2017, четверг. 09:31. Хоккей

«Питтсбург Пингвинз» лидирует в серии с «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 3-1, и такой перевес в плей-офф «пингвины» заполучили в 17-й раз в своей клубной истории.

Из 16 предыдущих серий «Питтсбург» выиграл 13, завершая противостояние либо в пятом (9 раз), либо в шестом матче (4 раза). Случаев, когда столь солидное преимущество не помогло «Питтсбургу» пройти в следующий раунд, было всего три: в 1975 и 2014 годах «пингвины» уступили «Нью-Йорк Рейнджерс», а в 2011-м – «Тампа-Бэй Лайтнинг» (все эти серии завершились в семи матчах).

Что касается «Вашингтона», то за 12 сезонов выступления в НХЛ Александра Овечкина команда в четвёртый раз может вылететь из плей-офф на своей площадке. В трёх предыдущих случаях (2008, 2009, 2016) команде удавалось продлить серию, избежав поражения на своём льду.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Вашингтон Кэпиталз Питтсбург Пингвинз
Новости. Хоккей
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