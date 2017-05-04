Власич провёл первую тренировку в составе сборной Канады перед ЧМ

Защитник Марк-Эдуар Власич провёл первую тренировку в составе сборной Канады перед стартом чемпионата мира в Париже и занимался в паре с Джексоном Демерсом.

«Готов взять на себя роль лидера среди защитников. У меня появилась возможность приехать на чемпионат мира, так что я без раздумий ею воспользовался», — цитирует Власича TSN.

30-летний защитник является олимпийским чемпионом и обладателем Кубка мира. В мировом первенстве в последний раз участвовал в 2012 году. Канадцы проведут первый матч 5 мая с командой Чехии.