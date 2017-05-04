Защитник Кристапс Сотниекс продлил контракт с «Ладой» на один год

Защитник Кристапс Сотниекс заключил новый односторонний контракт с «Ладой», срок соглашения рассчитан на один год. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

30-летний защитник выступает в составе тольяттинской команды с сезона-2016/17. В прошлом регулярном чемпионате он провёл 56 матчей, в которых отметился 14 (6+8) результативными баллами, заработал показатель полезности "-10" и 24 минуты штрафа. Ранее он провёл восемь сезонов в рижском «Динамо», всего в КХЛ на его счету 82 (27+55) очка в 495 играх при показателе полезности "-59".