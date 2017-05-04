Нападающий Антон Курьянов подписал с «Югрой» новый контракт на два года

Нападающий Антон Курьянов подписал с «Югрой» односторонний контракт на два года. Ранее он по соглашению сторон расторг свой предыдущий контракт. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

34-летний Курьянов выступает за ханты-мансийскую команду с сезона-2016/17. В прошедшем регулярном чемпионате он набрал 14 (4+10) результативных баллов в 48 встречах при показателе полезности "-4" и 38 штрафных минутах. Ранее он также играл в «Авангарде» и «Тракторе». Всего в КХЛ на его счету 193 (77+116) очка в 414 матчах при показателе полезности "+20".