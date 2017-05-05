Первый хоккеист в истории «Вегаса» поприветствовал Шипачёва в команде

Первый хоккеист в истории новичка Национальной хоккейной лиги клуба «Лас-Вегас» Рид Дюк поприветствовал второго хоккеиста в истории клуба — российского нападающего Вадима Шипачёва.

Средняя зарплата Шипачёва составит $ 4,5 млн за сезон. В Континентальной хоккейной лиге хоккеист выступал за «Северсталь» и СКА, с которым выиграл два Кубка Гагарина. В прошедшем сезоне Шипачёв провёл 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 76 (26+50) очков. В плей-офф на его счету 17 матчей и 19 (4+15) очков.

Официальный аккаунт «Вегаса» также приветствовал Шипачева записью на русском языке.