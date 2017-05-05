Казанский: хотели заявить на фестиваль Ночной лиги Николишина и Маркова

Капитан «Роспрессы» известный комментатор Денис Казанский прокомментировал второе поражение команды от «Ледяных Волков» (10:4) в рамках Кубка Большого шлема Ночной лиги. В первом матче «Роспресса» уступила «Ориону» со счётом 1:10. Финал шестого всероссийского фестиваля среди любительских команд проходят с 4 по 16 мая в Сочи.

«Не о такой стабильности мы мечтали, но больше 10 пропустить не можем, но и меньше не собираемся. Опять провалили начало периода. Мы вторую игру провели и видим молодые крепкие команды, мы приехали не хоккеистами, а любителями, стараемся соответствовать статусу любительской команды. Хотели включить в состав нашего тренера Алексея Бадюкова, Александра Гуськова, Андрея Николишина, попросили помочь Даниила Евгеньевича Маркова и Александра Фомичёва, но нам не разрешили, и решили играть теми, кто есть.

Мы не можем себе позволить тренироваться чаще, матчи проходят в выходные, а у журналистов это самое загруженное время. Мы не можем заявиться в Ночную лигу, так как это будет профанация, а не «Роспресса». Мы приехали не для победы на фестивале, наша задача в другом: мы гоняем по регионам, играем с местными любителями и встречаемся с коллегами. Те, кто здесь есть с точки зрения журналистики, многое знают и делятся опытом. Это наша цель, а не победа», — сказал Казанский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.