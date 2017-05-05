Сборная России назвала состав на матч со шведами, Кучеров в 3-м звене

Стал известен состав национальной сборной России на первый матч чемпионата мира с командой Швеции.
Состав действующих бронзовых призёров выглядит так:
Андрей Василевский (Илья Сорокин);
Богдан Киселевич – Владислав Гавриков, Иван Телегин – Сергей Андронов – Сергей Плотников;
Виктор Антипин — Антон Белов (А), Артемий Панарин – Вадим Шипачёв (А) – Евгений Дадонов;
Иван Проворов – Андрей Миронов, Никита Гусев – Владислав Наместников – Никита Кучеров;
Артём Зуб, Сергей Мозякин (К) – Владимир Ткачёв – Александр Барабанов.
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