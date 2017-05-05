Сборная России назвала состав на матч со шведами, Кучеров в 3-м звене

Знарок не делает ставку на НХЛ. Сравнение россиян из-за океана на ЧМ

Из 23 человек, попавших в первоначальную заявку сборной России на ЧМ-2017, всего пятеро представляют НХЛ, отыграв в ней полноценный сезон.