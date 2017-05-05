Дадонов перейдёт в «Вегас» вслед за Шипачёвым

Как стало известно «Чемпионату», очередным новичком «Вегас Голден Найтс» станет Евгений Дадонов. Нападающий СКА и сборной России подпишет контракт с новичком НХЛ вслед за Вадимом Шипачёвым. Переговоры между «Вегасом» и игроком находятся на финальной стадии и о сделке может быть объявлено в ближайшие дни.
В сезоне-2016/17 Дадонов провёл 71 матч за СКА в Континентальной хоккейной лиге, в которых набрал 85 (39+46) очков и выиграл Кубок Гагарина. Шипачёв и Дадонов являются двукратными обладателями Кубка Гагарина.
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