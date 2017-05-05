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Линдберг: если в «Рейнджерс» успешно играют все звенья, сопернику будет несладко

5 мая 2017, пятница. 18:35. Хоккей

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Оскар Линдберг прокомментировал победу над «Оттавой Сенаторз» в четвёртом матче полуфинала Восточной конференции и свой дубль. Встреча завершилась со счётом 4:1, «рейнджеры» сравняли счёт в серии — 2-2.

«Если в команде успешно играют все четыре звена, неважно, в атаке или в обороне, сопернику будет совсем несладко.

У нашего звена получалась игра в давление, мы отбирали шайбу. У нас было два хороших момента, и мы ими воспользовались", — приводятся слова Линдберга на официальном сайте НХЛ.

Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
Теги
Нью-Йорк Рейнджерс Оттава Сенаторз
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