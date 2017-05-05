Сборная Беларуси отыгралась со счёта 0:2, но уступила Финляндии на ЧМ-2017

Сборная Финляндии одержала победу над командой Беларуси в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча, которая проходила на «АккорХотел-Арене» в Париже, завершилась со счётом 3:2.
На 3-й минуте матча Себастьян Ахо открыл счёт, а вскоре Оскар Осала увеличил преимущество финской команды. В концовке второй двадцатиминутки Егор Шарангович отыграл одну шайбу, а после перерыва Евгений Ковыршин сравнял счёт. Вскоре Вели-Матти Савинайнен вновь вывел финнов вперёд, его шайба стала победной.
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