Переход Шипачёва в «Вегас» стал неожиданностью для Олега Знарка

Главный тренер сборной России и СКА Олег Знарок прокомментировал переход нападающего Вадима Шипачёва в «Вегас Голден Найтс».

«Тревожит ли отъезд Шипачёва? Меня всё тревожит, но сейчас все мысли о чемпионате мира. Я этого не ждал», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

В КХЛ хоккеист выступал за «Северсталь» и СКА, с которым выиграл два Кубка Гагарина. В прошедшем сезоне Шипачёв провёл 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 76 (26+50) очков. В плей-офф на его счету 17 матчей и 19 (4+15) очков.

Подставил ли Шипачёв сборную России, перейдя в «Вегас»? В день игры со Швецией на ЧМ-2017 «Вегас» объявил о подписании контракта с Вадимом Шипачёвым. Правильно ли поступил игрок сборной России?