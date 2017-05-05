Панарин: Шипачёву нужно переводить зарплату в «Вегасе» на карту жены

Нападающий сборной России Артемий Панарин прокомментировал переход нападающего Вадима Шипачёва в «Вегас Голден Найтс».

«Шипачёв с Дадоновым постоянно вместе ходят, они знали про контракт Вадима с «Вегасом». А я не знал. Потом Вадим сказал, я его поздравил, очень рад. Неожиданно, молодец! В этой команде будет невозможно что-то накопить с зарплаты. Нужно договариваться, чтобы сразу на карточку жены переводили. Я два раза был в Лас-Вегасе, но ни разу не сыграл в аппараты», — передаёт слова Панарина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.