Макфи: «Вегас» должен создать условия для Шипачёва, таких игроков трудно найти

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи прокомментировал подписание контракта с нападающим Вадимом Шипачёвым.

«Он добавит нашему клубу мастерства и лидерских качеств. Он хотел стать игроком нашей команды, а мы хотели видеть его в нашем составе. Переговоры активизировались в последние пару недель. Вадим — очень результативный игрок, он здорово играет и продолжает прогрессировать. Он мастеровитый центрфорвард, таких невероятно тяжело найти. Нам нужно мастерство, а заполучить такого игрока на драфте расширения будет трудно. Это наша задача — создать такие условия, в которых игроки, как Вадим, добьются успеха.

Полагаю, налоговые льготы были одним из факторов, которые повлияли на решение Шипачёва. Возможно, его переход в нашу команду повысил привлекательность клуба для других свободных агентов», — цитирует Макфи пресс-служба клуба.

«Он носит знаковый 87-й номер». Америка – о переходе Шипачёва в «Вегас» Заокеанская публика с восторгом начала знакомство с Вадимом Шипачёвым, подписавшим двухлетний контракт с «Вегасом».