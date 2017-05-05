Чехия — Канада: Гудас повалил на лёд партнёра по «Флайерз» Жиру ударом в лицо

Защитник сборной Чехии Радко Гудас в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года грубо обошёлся со своим одноклубником по «Филадельфия Флайерз», нападающим сборной Канады Клодом Жиру.

В паузе во время первого периода матча при счёте 1:0 в пользу канадцев Гудас не глядя ударил проезжающего мимо Жиру в лицо, после чего форвард повалился на лёд. Рефери пришлось подхватить канадца, чтобы смягчить удар. Гудас получил двухминутный штраф.

Идёт второй период, канадцы ведут со счётом 2:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Видео эпизода доступно в «Твиттере».