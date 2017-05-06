Мюллер: победа над США для сборной Германии — особенный момент, мы счастливы

Защитник сборной Германии Мориц Мюллер прокомментировал победу над США (2:1) в первом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года.

«Конечно, когда выигрываешь такие матчи, как сегодня, это невероятно. Когда мы забивали в ворота США, весь стадион стоял на ногах. Для сборной Германии это был особенный момент. В сборной США много молодых звёзд, здорово обыграть такую команду. Мы долго готовились к этому турниру, много тренировались. Здорово, что мы заработали очки. Мы счастливы.

Сейчас я не думаю о завтрашнем матче со Швецией. Завтра нам нужно действовать так же активно, и тогда всё придёт. Конечно, матч со шведами будет очень важен. Будет тяжело их остановить. Понятно, что шведы талантливее нас, но нам нужно сфокусироваться на своей подготовке», — передаёт слова Мюллера корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Сборная Германии одержала победу над США в матче ЧМ-2017