А. Ли: сборная США извлекла урок, поддержка трибун помогла Германии

Нападающий сборной США Андерс Ли прокомментировал поражение от Германии (1:2) в первом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года.

«Мы понимали, что матч будет тяжёлым, знали, что соперник непростой. Возможно, первые минуты мы играли не лучшим образом, довольно быстро пропустили. Затем мы нанесли много бросков по воротам соперника, но не смогли выйти вперёд. Сборной Германии помогала поддержка домашних трибун. У нас впереди ещё шесть матчей, мы исправим ситуацию. Нам нужно много работать, чтобы улучшить свою игру. Сегодня мы извлекли урок», — передаёт слова Ли корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.