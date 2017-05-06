Пикар: в сборной Канады защитники мирового класса, они упрощают мне жизнь

Вратарь сборной Канады Кэлвин Пикар поделился впечатлениями от победы над Чехией на чемпионате мира по хоккею 2017 года (4:1).

«Я чувствовал себя хорошо. Было здорово быстро войти в игру, отбить пару бросков. Чехи отлично катались в первых двух периодах, а в третьем мы хорошо постарались, блокировали броски. Здорово начать турнир с победы. Конечно, хотелось сразу себя проявить с хорошей стороны, потому что на групповом этапе много матчей и один вратарь их все не сыграет. Я счастлив, что мы удачно стартовали, надо продолжать в том же духе. Пока у меня хорошо получается взаимодействовать с защитниками. Это легко, у нас в команде собраны игроки мирового класса. Они упрощают мне жизнь — блокируют броски, занимают правильные позиции», — сказал Пикар в эфире TSN.

Гудас завалил Жиру, но не Канаду. Фаворит ЧМ стартовал с победы Чех Гудас одним ударом завалил одноклубника на лёд, но сборная Канады всё равно добилась уверенной победы.