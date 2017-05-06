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Гудас: хотели ударно провести первые 10 минут матча с Канадой

6 мая 2017, суббота. 06:25. Хоккей

Защитник сборной Чехии Радко Гудас прокомментировал поражение от Канады на чемпионате мира по хоккею 2017 года. Встреча группы В, проходившая на «АккорХотелс-Арене» в Париже, завершилась со счётом 4:1 в пользу канадцев.

«Мы начали игру хорошо, но затем, к сожалению, пропустили быстрый гол. Мы хотели ударно провести первые 10 минут. Думаю, гол на нас не повлиял, мы продолжали наседать. У нас были моменты, но забить удалось, увы, лишь в концовке», — приводит слова Гудаса официальный сайт турнира.

Во втором туре Чехия сыграет с Беларусью, а Канада — со Словенией.

Источник: Официальный сайт чемпионата мира по хоккею 2017 года Сообщить об ошибке
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Сборная Канады — Хоккей Сборная Чехии — Хоккей
Новости. Хоккей
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