Бывший форвард «Спартака» Денежкин подписал двухлетний контракт с «Витязем»

«Витязь» подписал двусторонний контракт с форвардом Александром Денежкиным, сообщается на официальном сайте КХЛ. Соглашение с 25-летним игроком рассчитано на два сезона.

Денежкин ранее выступал в КХЛ за «Спартак», однако последние 4 сезона провел в ВХЛ. В минувшем сезоне в составе «Рязани» форвард провёл 47 матчей в регулярном чемпионате, набрав 24 (13+11) очка, а также 4 матча в плей-офф, где заработал 2 (1+1) очка.

Ранее сообщалось, что новыми легионерами «Витязя» стали форварды Йессе Манкинен и Яакко Риссанен, а также защитники Войтех Мозик и Никлас Бурстрём.