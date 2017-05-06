ЦСКА перезаключил соглашение на новых условиях с Сорокиным

Московский ЦСКА перезаключил контракт с вратарём Ильей Сорокиным на новых условиях, сообщается на официальном сайте КХЛ. Соглашение с 21-летним игроком рассчитано на один год.

В настоящее время голкипер находится в расположении сборной России на чемпионате мира 2017 года.

В сезоне-2016/17 Сорокин провёл 54 матча в регулярном чемпионате КХЛ и пропустил 61 шайбу. В плей-офф на его счету ещё 9 встреч и 15 пропущенных шайб.

Как сообщалось ранее, форвард Кирилл Капризов перешёл из «Салавата Юлаева» в ЦСКА.