Гецлаф: знали, что если «Анахайм» отыграет одну шайбу, то отыграет и другую

Нападающий «Анахайм Дакс» Райан Гецлаф поделился впечатлениями после победы в пятом матче серии плей-офф второго раунда Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (4:3 ОТ, 3-2 в серии). «Анахайм» за четыре минуты до конца основного времени матча проигрывал со счётом 0:3, но снял вратаря и сумел отыграться, а потом победил в овертайме.



«Знали, что если „Анахайм“ отыграет одну шайбу, то отыграет и другую. Были уверены, что будем бороться и рвать соперника до последнего», — приводит слова Гецлафа официальный «твиттер» клуба.