Сотворит ли Германия вторую сенсацию? Как завершатся матчи второго дня ЧМ

6 мая на чемпионате мира по хоккею пройдут шесть матчей группового этапа.



Предлагаем вам спрогнозировать исход следующих встреч:

— Латвия – Дания;

— Швейцария – Словения;

— Словакия – Италия;

— Беларусь – Чехия;

— Германия – Швеция;

— Норвегия — Франция.



В стартовом матче сборная России по буллитам одолела команду Швеции (2:1Б). Германия сенсационно обыграла сборную США (2:1). В Париже сборная Беларуси отыгралась со счёта 0:2, но всё-таки уступила Финляндии (2). Канадцы оказались сильнее чехов (4:1).

Василевский — гроза, Мозякин — тень. Оценки игрокам сборной России Уверенная игра Василевского, ошибка Зуба в эпизоде с голом, блеклость Плотникова и Гусева, прорыв Барабанова – оценки российским хоккеистам.