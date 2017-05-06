Сотворит ли Германия вторую сенсацию? Как завершатся матчи второго дня ЧМ

6 мая на чемпионате мира по хоккею пройдут шесть матчей группового этапа.
Предлагаем вам спрогнозировать исход следующих встреч:
— Латвия – Дания;
— Швейцария – Словения;
— Словакия – Италия;
— Беларусь – Чехия;
— Германия – Швеция;
— Норвегия — Франция.
В стартовом матче сборная России по буллитам одолела команду Швеции (2:1Б). Германия сенсационно обыграла сборную США (2:1). В Париже сборная Беларуси отыгралась со счёта 0:2, но всё-таки уступила Финляндии (2). Канадцы оказались сильнее чехов (4:1).
Василевский — гроза, Мозякин — тень. Оценки игрокам сборной России
Уверенная игра Василевского, ошибка Зуба в эпизоде с голом, блеклость Плотникова и Гусева, прорыв Барабанова – оценки российским хоккеистам.