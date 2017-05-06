«Роспресса» проиграла третий матч в Кубке Большого шлема Ночной лиги

Команда «Роспресса», составленная из российских журналистов, потерпела поражение в третьем матче Кубка Большого шлема Ночной лиги в рамках шестого всероссийского фестиваля среди любительских команд в Сочи. 6 мая «Роспресса» уступила команде «Сухой» со счётом 1:9.



4 мая «Роспресса» потерпела поражение со счётом 1:10 от команды «Орион», единственную шайбу забросил Денис Казанский. 5 мая «Роспресса» уступила команде «Ледяные Волки» (4:10), за которую выступают двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и известный футболист Александр Мостовой.



Теперь команда, возглавляемая Алексеем Бадюковым, примет участие в утешительном раунде.

«Роспресса» проиграла два матча в Кубке Большого шлема Ночной лиги