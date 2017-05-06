Новиков: Киселевич становится опорным защитником сборной, ему доверяют тренеры

Дадонов, Гавриков и Киселевич — лидеры сборной России по игровому времени

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился впечатлениями от игры пары защитников сборной России Богдана Киселевича и Владислава Гавриков, получивших самое большое игровое время среди игроков своего амплуа в игре со Швецией.



«В общем-то, меня это удивило. Гавриков – относительно молодой игрок. Я посмотрел на то, как он подключается в атаку, и он играет довольно-таки весело, поддерживая её. А Киселевич становится опорным защитником. Доверие тренера идёт ему в плюс. Если бы тренер не увидел в нём надёжные качества, он бы проводил на льду намного меньше времени», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.