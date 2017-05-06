В сборной России не обсуждают переход Шипачёва в «Вегас»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал информацию о переходе Вадима Шипачёва в «Вегас».



«Пока мы не обсуждаем переход Шипачёва в «Вегас», у нас идёт чемпионат мира. Каждый в праве сам выбирать, где играть, у нас демократия. Сейчас мы об этом не думаем, все мысли о мировом первенстве. Я бы не стал на это концентрировать внимание. Почему вы не обсуждаете других игроков, у которых открытые контрактные предложения. Все едины, здесь команды, все в равных условиях», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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