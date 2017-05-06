В сборной России не обсуждают переход Шипачёва в «Вегас»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал информацию о переходе Вадима Шипачёва в «Вегас».
«Пока мы не обсуждаем переход Шипачёва в «Вегас», у нас идёт чемпионат мира. Каждый в праве сам выбирать, где играть, у нас демократия. Сейчас мы об этом не думаем, все мысли о мировом первенстве. Я бы не стал на это концентрировать внимание. Почему вы не обсуждаете других игроков, у которых открытые контрактные предложения. Все едины, здесь команды, все в равных условиях», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
«Рабы лампы». Зачем сборной России держать в Кёльне семь запасных?
За победой над Швецией наблюдали 7 игроков сборной России, которые почти не имеют шансов сыграть на ЧМ-2017. Как они стали «рабами лампы»?
Подставил ли Шипачёв сборную России, перейдя в «Вегас»?
В день игры со Швецией на ЧМ-2017 «Вегас» объявил о подписании контракта с Вадимом Шипачёвым. Правильно ли поступил игрок сборной России?