Зуб: эмоции от дебюта на ЧМ положительные, пропущенную шайбу переживал не долго

Защитник сборной России Артём Зуб рассказал о своём дебюте на чемпионате мира, который пришёлся на матч со Швецией.



«Эмоции только положительные. Поддержка классная была от наших болельщиков, атмосфера, а главное, мы победили. Разумеется, я нервничал. Где-то что-то не получалось, привыкал немного. Что касается пропущенной шайбы, то я не долго переживал. Надо было дальше выходить. Я не должен был дать игроку вылезти и отдать пас, должен был помещать ему», — передаёт слова Зуба корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

«Можно выжать водку из платка в туалете». Что окружало 1-й день ЧМ: видео Лучшие моменты матчей, «троллинг» от Панарина, разочарование финнов и русский диктор в Германии – видео первого дня ЧМ-2017.