В раздевалке сборной России на ЧМ-2017 висит плакат с военной пословицей

В раздевалке сборной России на чемпионате мира — 2017 в Кёльне висит плакат с военной пословицы «Чтоб идти вперёд да стрелять метко, нужны расчёт и смётка». Фотографию из раздевалки национальной команды выставил в «Инстаграм» первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.
Второй матч со сборной Италии на мировом первенстве команда Олега Знарка проведёт завтра, 7 мая. Начало встречи Италия — Россия — 13:15 мск.
Сегодня, 6 мая, на ЧМ будут сыграны следующие встречи:
Словакия – Италия;
Беларусь – Чехия;
Германия – Швеция;
Норвегия — Франция.
Василевский — гроза, Мозякин — тень. Оценки игрокам сборной России
Уверенная игра Василевского, ошибка Зуба в эпизоде с голом, блеклость Плотникова и Гусева, прорыв Барабанова – оценки российским хоккеистам.