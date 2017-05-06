В раздевалке сборной России на ЧМ-2017 висит плакат с военной пословицей

В раздевалке сборной России на чемпионате мира — 2017 в Кёльне висит плакат с военной пословицы «Чтоб идти вперёд да стрелять метко, нужны расчёт и смётка». Фотографию из раздевалки национальной команды выставил в «Инстаграм» первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Второй матч со сборной Италии на мировом первенстве команда Олега Знарка проведёт завтра, 7 мая. Начало встречи Италия — Россия — 13:15 мск.



Сегодня, 6 мая, на ЧМ будут сыграны следующие встречи:

Словакия – Италия;

Беларусь – Чехия;

Германия – Швеция;

Норвегия — Франция.