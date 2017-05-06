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В раздевалке сборной России на ЧМ-2017 висит плакат с военной пословицей

6 мая 2017, суббота. 15:53. Хоккей

В раздевалке сборной России на чемпионате мира — 2017 в Кёльне висит плакат с военной пословицы «Чтоб идти вперёд да стрелять метко, нужны расчёт и смётка». Фотографию из раздевалки национальной команды выставил в «Инстаграм» первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Второй матч со сборной Италии на мировом первенстве команда Олега Знарка проведёт завтра, 7 мая. Начало встречи Италия — Россия — 13:15 мск.

Сегодня, 6 мая,  на ЧМ будут сыграны следующие встречи:

Словакия – Италия;
Беларусь – Чехия;
Германия – Швеция;
Норвегия — Франция.

Василевский — гроза, Мозякин — тень. Оценки игрокам сборной России
Уверенная игра Василевского, ошибка Зуба в эпизоде с голом, блеклость Плотникова и Гусева, прорыв Барабанова – оценки российским хоккеистам.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Хоккей Фото ЧМ-2017
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